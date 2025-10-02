Lazio, dai margini al rilancio: Sarri riscopre quattro pedine

RASSEGNA STAMPA - In una stagione iniziata tra mille difficoltà a causa del mercato bloccato, Sarri può comunque contare su dei "nuovi" acquisti. Messi in disparte per motivi molto diversi, Provedel, Cataldi, Basic e Cancellieri sono stati rilanciati dal tecnico, che al suo ritorno alla Lazio sembra aver già capovolto delle gerarchie che in estate non sembravano neppure essere in dubbio.

Dopo che Baroni lo aveva relegato in panchina, il portiere ex Spezia ha trovato nuovo spazio con Mau e sembra tornato quello di un tempo. Le sue prestazioni convincenti hanno portato il tecnico a rimandare l'iniziale piano di alternanza con Mandas, preferendo dare continuità a Ivan piuttosto che ascoltare le pressioni della società, che sul greco punta tanto. C'è poi Cataldi, che dopo essere rientrato dal prestito alla Fiorentina, è riuscito nuovamente a ritagliarsi un ruolo in questa Lazio, entrando bene nel derby e prendendosi sulle spalle il centrocampo a Genova a causa di infortuni e squalifiche.

Proprio le numerose assenze in mediana hanno dato una nuova possibilità a Basic che, reintegrato al posto di Dele-Bashiru, è tornato a vestire il biancoceleste per la prima volta dopo 497 giorni. I suoi 85 minuti in campo a Marassi sono stati positivi e ora Sarri potrebbe concedergli altro spazio. Infine c'è Cancellieri. I prestiti a Empoli e Parma hanno restituito alla Lazio un giocatore maturato che, sfruttando il ritardo di condizione di Isaksen dovuto alla mononucleosi, è stato promosso a titolare, sfoggiando una prova da MVP in casa dei rossoblù. Nonostante il danese sia di nuovo a disposizione e scalpiti per rientrare, per Mau sarà difficile togliere dal campo il classe 2002.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.