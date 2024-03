FORMELLO - Lazio, Mandas è pronto. Gila affaticato, i dubbi di Martusciello

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La trasferta di Frosinone dopo il trambusto dell'ultima settimana. Dimissioni, polemiche, l'accordo con il nuovo allenatore (Tudor), Martusciello rimasto in biancoceleste e pronto a guidare la squadra domani, in quella che - salvo clamorosi colpi di scena - sarà la prima e ultima partita al comando della Lazio. In mezzo a tutto questo, la rifinitura: ai box ci sono ancora Patric e Rovella, lo stop di Provedel sarà di almeno un mese per l'infortunio rimediato alla caviglia sinistra, nel pomeriggio non si è visto sul campo nemmeno Gila (aggregato in più il giovane Bordon). L'ex Real Madrid verrà comunque convocato: è leggermente affaticato, per domani è in ballottaggio con Casale per il posto vicino a Romagnoli.

Ecco le notizie che arrivano dall'ultima sgambata pre-gara svolta a Formello. Si rimane sul 4-3-3, anche se per pochi tratti della seduta è stato provato pure il 4-2-3-1, già utilizzato nel finale disperato contro l'Udinese. Pochi punti interrogativi a centrocampo e in attacco: Martusciello dovrebbe continuare a puntare in mediana formato da Guendouzi (scontata una giornata), Cataldi e Luis Alberto, poi sul tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Sperano tutti gli altri, chiaramente: Kamada e Vecino in mezzo, Isaksen e Castellanos davanti.

I dubbi maggiori sono sui terzini: sembrano in leggero vantaggio Marusic a destra e Pellegrini a sinistra, ma il cambio in panchina potrebbe invertire il trend e modificare le gerarchie. Tra i pali tocca a Mandas, scelto come secondo già in Coppa Italia contro la Roma. Non sarà il derby, ma il greco giocherà titolare un'altra partita di fuoco.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Bordon, Casale, Ruggeri, Lazzari, Vecino, Kamada, A. Anderson, Castellanos, Pedro, Isaksen. All.: Sarri.