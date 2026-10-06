Lazio, Belahyane ha conquistato Gattuso: contro il Monza sarà ancora titolare

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RASSEGNA STAMPA - Belahyane si prepara a riprendere in mano la regia della Lazio alla ripresa contro il Monza. Le condizioni del centrocampo lasciano poche alternative a Gattuso: Cataldi è ancora fuori, mentre Rovella sta provando a recuperare ma, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe partire dalla panchina. Il marocchino resta così l'unico regista al top a disposizione. Una situazione che qualche settimana fa avrebbe fatto scattare l'allarme e che oggi, invece, viene affrontata con maggiore serenità. Il motivo è semplice: Reda, sottolinea il Corriere dello Sport, ha sfruttato l'occasione e non è più soltanto un'alternativa.

L'ultima conferma è arrivata nell'amichevole pareggiata 3-3 con la Juve Stabia. In una Lazio appesantita dai carichi di lavoro, come sottolineato dallo stesso Gattuso, Belahyane è stato tra i migliori: ha chiesto il pallone, gestito la manovra e provato ad accelerarla quando si aprivano gli spazi. Una prestazione in linea con quanto mostrato nelle settimane precedenti. Più gioca, più cresce e, soprattutto, sente la fiducia dell'allenatore. Gattuso gli ha affidato un ruolo che richiede personalità e gli ha chiesto di non nascondersi, anche a costo di commettere qualche errore. Il marocchino ha recepito il messaggio, continuando a giocare secondo le proprie caratteristiche: verticalizzazioni, qualche rischio e una presenza costante nella costruzione.

Il cambio di passo emerge anche dal minutaggio. Belahyane ha raccolto finora 334 minuti tra Serie A e Coppa Italia. Nella scorsa stagione si era fermato a 612 complessivi: in appena un mese e mezzo è quindi già oltre la metà del bottino dell'intera annata precedente. Con Baroni e poi con Sarri non era riuscito a trovare continuità, mentre Gattuso gli ha affidato responsabilità sempre maggiori.