Lazio, la società lancia il "Pack 3 partite": prezzi e i match compresi nel mini-abbonamento

Alle spalle gli impegni nazionali, la Lazio si prepara a tornare in campo e, per l'occasione, la società ha lanciato una promo che prevede l'acquisto di un pacchetto contenente tre partite: Lazio-Napoli (Coppa Italia), Lazio-Atalanta (Serie A) e Lazio-Como (Serie A).

Di seguito il comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio comunica l’apertura della vendita di un PACK 3 PARTITE. La vendita inizierà alle ore 16:00 di giovedì 21 novembre e terminerà alle ore 23:59 di martedì 3 dicembre.

PACK 3 PARTITE

La S.S. Lazio comunica la vendita di un mini abbonamento denominato PACK 3 PARTITE che contiene le seguenti gare: LAZIO-NAPOLI (Ottavi di Coppa Italia Frecciarossa in programma giovedì 5 dicembre alle 21:00; LAZIO-ATALANTA (18^ giornata Serie A Enilive in programma sabato 28 dicembre alle 20:45); LAZIO-COMO (20^ giornata Serie A Enilive in programma venerdì 10 gennaio alle 20:45).

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

AGEVOLAZIONI PER I TIFOSI: SCEGLI LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE

Le tariffe ridotte sono le seguenti:

- UNDER 16

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2008 ed è disponibile per tutti settori.

- INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

- DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO PACK 3 GARE CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE

- Registrati su PayPal

- Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente l’abbonamento online sul portale sslazio.vivaticket.it

- Registrati

- Al momento del pagamento

- Seleziona l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.

- Alla conferma del pagamento. Una volta elaborato il pagamento, sarà emesso l’abbonamento.

LE TESSERE FEDELTÀ

Ricordiamo che a partire da questa stagione gli abbonamenti possono essere sottoscritti solo ed esclusivamente in formato digitale ovvero caricati sulla MILLENOVECENTO o sulla EAGLE CARD.

S.S. LAZIO MILLENOVECENTO

La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it.

Contiene le informazioni personali, ha la foto tessera ed è necessaria, salvo comunicazioni diverse da parte dell’Osservatorio, per le trasferte.

Con la MILLENOVECENTO si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

S.S. LAZIO EAGLE CARD

La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte.

Con la Tessera Eagle si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda".