Lazio, Luis Alberto e Felipe Anderson: "Ecco cosa invidiamo l'uno dell'altro"

Luis Alberto e Felipe Anderson sono i protagonisti di ‘Gimme 5Hundred’, l’intervista doppia rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel ideata per celebrare il traguardo delle 250 presenze con la maglia della Lazio. Queste le loro emozioni e parole:

Se potessi scegliere una delle 267 maglie?

FELIPE - "Difficile, secondo me la prima quella del gol contro il Parma. Il primo in Serie A"

LUIS - "Io scelgo quella della Coppa Italia contro l'Atalanta"

La giocata dell'altro che ti ha impressionato e che ricordi ancora oggi?

FELIPE - "Tante, però il tacco nell'ultima partita in casa. È stato bello perché lui prima di calciare sapeva già cosa fare. È bello vedere giocatori così"

LUIS - "La prima volta che ho visto un Felipe Anderson in versione fenomeno? A Cagliari, sembrava che tutti cadessero vicino a lui. Ricordo anche un gol all'Olimpico nella sfida contro il Genoa, io ero in panchina. Lui a livello di qualità e condizione di gioco ha tutto"

FELIPE - "Cosa ha di brasiliano Luis? Ha tanto di brasiliano. Qualità, tecnica e visione di gioco che a noi piace tanto. Ha il gioco del numero dieci, quello che fa gioire la gente allo stadio. A noi brasiliani piace tanto un giocatore come lui"

LUIS - "Se lo vedo in versione spagnola? Io penso che può giocare dove vuole. Ha una qualità impressionante. Quando sta bene ed è in fiducia non c'è difensore che può fermarlo"

FELIPE - "Cosa gli ruberei? La visione di gioco e la testa che riesce a pensare e a leggere il gioco prima degli altri. Sarebbe importante"

LUIS - "Cosa gli invidio? La velocità"

FELIPE - "In cosa non sarà mai forte come me? Forse il tiro col sinistro"

LUIS - "Non sarà mai forte come me nel pensare più veloce a quello che deve fare"

INSIEME - "Chi scegliamo in una partita di calcio a 5? Milinkovic, Pedro, Reina"

INSIEME - Chi ha record di palleggi? Palleggiamo bene tutti e due, tecnicamente in questa cosa siamo pari"

RIGORI

FELIPE - "Abbiamo giocato insieme più o meno di 100 partite? Meno (98, dato aggiornato a Spezia - Lazio)"

LUIS - " Se abbiamo segnato, nella stessa partita, più o meno di cinque volte? Meno (Sbagliato)"

FELIPE - "Prima partita insieme? Lazio - Bologna (Sbagliato, 20 settembre 2016 Milan - Lazio)"

LUIS - "Chi ha fatto più assist per l'altro da quando giochiamo insieme? Pari"

FELIPE - "Che numero aveva Luis nella prima stagione? 18"

LUIS - "Quante gare consecutive ha giocato finora Felipe da quando è alla Lazio? 90"

FELIPE - "Con quale calciatore ho disputato più gare insieme? Milinkovic (172 gare)"

LUIS - "Con quale calciatore dell'attuale rosa ho disputato più gare insieme? Marusic (182 gare)

FELIPE - "Com'è terminata questa azione (sfida contro il Milan)? Il Var fa ripetere rigore (Sbagliato, gol di testa di Luis Alberto)

LUIS - "Come è terminata questa azione? Parata del portiere"

