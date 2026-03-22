Lazio, Nuno Tavares riscrive il suo futuro: adesso può restare

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RASSEGNA STAMPA - Nell'arco di poche settimane, la posizione di Nuno Tavares all'interno di questa Lazio è stata stravolta. Messo alla porta durante il mercato invernale, dopo mesi di prestazioni opache, il portoghese alla fine è rimasto nella Capitale e pare ora rinato. Le ultime partite hanno mostrato un giocatore diverso, più brillante e in forma, tornato centrale come lo era stato solamente nei primissimi mesi in biancoceleste.

Il suo futuro adesso potrebbe essere completamente riscritto. Secondo Repubblica, Tavares verrà ceduto solo davanti a un'offerta irrinunciabile, anche perché il 35% dell'incasso spetterebbe all'Arsenal. A questo punto, dunque, l'opzione più probabile sembra essere una sua permanenza, ma in quel ruolo una scelta dovrà comunque essere fatta.

A gennaio, infatti, la Lazio ha chiuso per l'arrivo a parametro zero di Pedraza, che a giugno si unirà al portoghese e a Luca Pellegrini. Per uno dei tre, soprattutto senza coppe europee, non ci sarebbe posto e nei mesi successivi Sarri dovrà prendere una decisione su chi sacrificare.