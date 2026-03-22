Lazio, Taylor a LSC: "Qui mi sento a casa. Contro il Bologna..."
22.03.2026 14:22 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Kenneth Taylor ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato della sfida col Bologna e del suo momento in biancoceleste: “E’ un match importante da vincere per la classifica. Io ho bei ricordi a Bologna, gare come queste devono essere importanti per il futuro in Coppa Italia. Dal primo giorno che sono qui mi sento a casa. Sono felicissimo voglio dare il massimo alla Lazio”.