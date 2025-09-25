Lazio, Vecino, Basic o Gila: Sarri studia le possibilità a centrocampo

RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio è emergenza totale a centrocampo. In vista della sfida contro il Genoa, Sarri valuta concretamente di schierare Gila nel ruolo di mediano, una soluzione praticamente inedita, ma dettata dall'assenza quasi certa di ogni altro centrocampista presente in rosa, eccezion fatta per Cataldi. Rovella sembra che non verrà operato subito, ma, nonostante non sia stato escluso a prescindere, schierarlo dal primo minuto a Marassi sarebbe troppo rischioso. Le possibilità, attualmente, più concrete, sono un recupero forzato di Matias Vecino e un reintegro immediato di Basic.

Secondo il Corriere dello Sport, per Mau le prossime 72 ore saranno decisive per capire il da farsi. L'eventuale inserimento di Basic in lista, porterebbe necessariamente a un taglio nella rosa. Se Rovella decidesse di non operarsi, il prescelto potrebbe essere Dele-Bashiru, il cui rientro dall'infortunio è previsto intorno a Lazio - Atalanta del 19 ottobre. In caso di esclusione dall'elenco dei convocabili, il nigeriano resterebbe fuori per tutto novembre, con l'inizio della Coppa d'Africa fissato per dicembre. L'unico modo che avrebbe, poi, di rientrare, sarebbe quello di prendere il posto di un altro giocatore, visto che a mercato chiuso, secondo il regolamento non si potrebbe escludere nuovamente Basic.

In attesa di avere qualche certezza in più, la pista Gila sembra essere la più percorribile nell'immediato per la mediana, mentre in ottica futura si valuta anche l'opzione Tavares mezzala. La speranza di Sarri, comunque, resta quella di riuscire a riavere Vecino, così da poter mandare i suoi in campo con un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Nelle prossime ore ci saranno nuovi sviluppi, ma la preoccupazione cresce.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.