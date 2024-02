LIVE Calciomercato Lazio | Ultimo giorno, obiettivo esterno: spunta un nuovo nome

Ultimo giorno di calciomercato, ore frenetiche allo Sheraton Hotel di Milano. Tutte le news sulla Lazio dai nostri inviati

Fonte: Dai nostri inviati a Milano Carlo Roscito e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12:45 - L'ultimo nome per l'attacco in casa Lazio è Ryan Kent, esterno offensivo classe 1996 del Fenerbahce. Passaporto inglese, alto 1,76m, il ragazzo può ricoprire diversi ruoli dell'attacco. Ha il contratto in scadenza nel 2027 e un passato tra Liverpool e Glasgow. In stagione sette presenze in campionato e cinque in Conference League.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - La Lazio si libera di un esubero. Con qualche mese di anticipo, Alessandro Rossi ha risolto il suo contratto con il club biancoceleste. Adesso l'attaccante classe 1997 è nella lista degli svincolati.

CALCIOMERCATO LAZIO - Stanno per chiudersi le porte del calciomercato invernale della stagione 2023/2024, con il triplice fischio fissato alle ore 20.00 di oggi. In casa Lazio per ora l'antifona è stata la solita, tanti i nomi in ballo, ma per ora nessun movimento concreto. Le uniche trattative in entrata portate a conclusione hanno riguardato per ora solo la Primavera.

Il ds Fabiani è stato chiaro, "la rosa è completa" ha detto, mentre si affollavano sempre più nomi, per lo più stranieri e tutti under 25. Si era partiti da Whittaker, su cui la dirigenza del Plymouth ha immediatamente precisato che l'ala non è in vendita, soprattutto alla cifra di 10 milioni offerta dalla Lazio. Altro nome sondato ma non concretizzato è stato Rowe del Norwich, a cui si aggiunge Jack Clarke, attaccante del Sunderland di proprietà del Tottenham. per cui il club inglese chiede addirittura 20 milioni. Poi c'è Benjamin Garré, argentino (con passaporto italiano) classe 2000 che gioca, al Samara, in Russia. Tornando in Inghilterra, sono stati messi gli occhi su Gil del Tottenham, il quale però accetterebbe solo il prestito al Brighton. Nulla da fare per Cambiaghi per il quale l'Atalanta chiede 18 milioni. Si avvicina (almeno per ora geograficamente) Valeri che, "prenotato" per giugno, sarà fino a fine campionato in prestito al Frosinone. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione poi, l'ultimo profilo monitorato dalla società è quello di Viktor Djukanovic dell'Hammarby, ala sinistra montenegrina classe 2004. Lo status di extracomunitario non permette l'acquisto a gennaio, quindi la Lazio può pensarci a giugno. Attenzione però alla possibilità di trovare un accordo Lotito-Setti, per "appoggiarlo" per 5 mesi al Verona,

Per quanto riguarda la Primavera, si è concretizzato l'arrivo di Souleymane Kone, attaccante classe 2004 in prestito con diritto di riscatto dal Sorrento, che ha già esordito con la squadra di Sanderra nella semifinale d'andata in Coppa Italia contro il Torino, e quello di un altro centravanti, Vincenzo Di Gianni, classe 2006, in arrivo dal Gubbio.

Sul fronte delle uscite, si continua a parlare di Kamada: sul possibile scambio tra il giapponese e Ocampos con il Siviglia, il ds Fabiani ha chiarito che "non c'è nulla di vero, non si muove nessuno". Il centrocampista rimane in uscita, vorrebbe giocare in Liga. E sulla scia di questa dichiarazione c'è anche la voce riguardante Zaccagni, corteggiato dalla Fiorentina, inutilmente. La Viola è disposta a mettere sul piatto 25 milioni per strappare l'ex Verona, considerato incedibile dalla dirigenza biancoceleste. Continuano le voci poi sull'interesse della Juve per Felipe Anderson, ma sembra rimanere un'idea valida per la sessione estiva di mercato, quando il brasiliano andrà in scadenza di contratto. Ai saluti anche Petta, difensore della Lazio Primavera.