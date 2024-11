Stadio Flaminio, il Comune concede altri 15 giorni: Lotito prepara il rendering

I laziali vogliono tornare al Flaminio, Lotito li vuole accontentare. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri era la giornata in cui dovevano arrivare i pareri della Conferenza dei servizi relativa alla proposta della Roma Nuoto per la ristrutturazione dello Stadio Flaminio. La componente urbanistica, per ora, ha dato parere negativo, ma non una bocciatura definitiva. Per questo motivo l'amministrazione capitolina a concesso altre due settimane di tempo alla Roma Nuoto per portare eventuali integrazioni e dare nuova vita al suo progetto.

Si passa quindi al lasso di tempo compreso tra il 30 novembre e il 5 dicembre, gli stessi giorni (coincidenza che non sembra una coincidenza) in cui Lotito dovrebbe portare il suo rendering definitivo. Il patron sfrutterà fino all'ultimo secondo per presentare la sua proposta di ristrutturazione. Onorato adesso aspetta i fatti e il Comune è in attesa di valutare la proposta del club bianccoceleste. Bisognerà attendere altri 10-15 giorni.