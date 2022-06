Calciomercato Lazio | Accoglienza social per Cancellieri e il suo profilo...

I tifosi biancocelesti hanno dato il benvenuto al nuovo attaccante biancoceleste. Su Instagram sono "spariti" alcuni contenuti...

LAZIO SOCIAL - Matteo Cancellieri è pronto a diventare il secondo acquisto del calciomercato estivo della Lazio. Con un'operazione lampo, i biancocelesti hanno beffato il Sassuolo e si sono assicurati il classe 2002. Il calciatore si sottoporrà alle visite mediche e poi inizierà la sua nuova avvetura nella squadra di Maurizio Sarri. I tifosi delle aquile hanno accolto il calciatore e sotto i post del suo profilo Instagram i commenti sono in prevalenza con emoji biancocelesti. Un bel bagno di Lazio tra un "Benvenuto", "Ti stiamo aspettando" e un "Ben arrivato nella parte giista della città". La sue esperienza nel settore giovanile della Roma non è un mistero, ma sul profilo Instagram la cosa è molto meno evidente. Il giocatore, infatti, nelle ultime ore ha archiviato e fatto un po' sparire alcuni contenuti che lo vedevano con la maglia giallorossa. Rimane quello con l'ex compagno e amico Daniel Guerini, tragicamente scomparso in un incidente un anno fa, e pochi altri estratti. Per il resto istantanee con le maglie del Verona e della Nazionale oppure immagini di vita extracampo. Un restyling in piena regola.

Pubblicato il 29/6