Lazio - Lecce, le esultanze delle wags biancocelesti per i quattro gol

Lazio - Lecce è finita come una festa, con i giocatori biancocelesti entusiasti per la bella vittoria contro una squadra piccola ma ostica. A esultare al loro fianco anche le rispettive compagne, come la puntualissimi Gaia Lucariello: la moglie di Inzaghi ha infatti pubblicato subito sui social una foto con lo sfondo della Curva Nord mentre segna con le dita il numero 4, conto delle reti laziali nel pomeriggio di ieri. Anche Jessica Immobile esulta, facendosi immortalare allo stadio come sempre in ogni partita casalinga. Entusiasmo poi anche per Desiré Cordero, che ha vissuto dagli spalti dell'Olimpico la prima doppietta biancoceleste del suo Tucu Correa.

