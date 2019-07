Calciomercato Lazio, Yazici vicinissimo al Lille: trattativa ai dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Nonostante le resistenze del Trazbonspor, deciso a trattenere il suo giocatore, alla fine Yazici sembra essersi deciso ad accettare la corte del Lille - a riportarlo PlanetLille.com. La trattativa pare essere giunta ai dettagli: i francesi verseranno nelle casse del club di Trebisonda 17 milioni + 3 di bonus, più un 15% sulla futura rivendita. Qualora Milinkovic dovesse andare via dalla Lazio, molto probabilmente non sarà Yazici il suo sostituto.

La posizione di Milinkovic è fondamentale per la Lazio della prossima stagione. Intorno al serbo girano tante voci di calciomercato, anche se al momento nessun fatto concreto. Nel frattempo la società biancoceleste lavora per non farsi trovare impreparata di fronte a qualunque scenario. Il giovane centrocampista del Salisburgo Szoboszlai avrebbe visitato il centro sportivo di Formello e sarebbe in pole position insieme a Yazici del Trabzonspor per una eventuale sostituzione.

CONCORRENZA DEL LILLE - Su Yazici però non c'è soltanto la Lazio, come rivelato dal procuratore ai nostri microfoni. La concorrenza è alta e anche parecchio agguerrita: dalla Turchia infatti si parla di un'offerta nelle ultime ore del Lille. Già nei giorni scorsi i francesi si erano mossi, ma avevano ricevuto un 'no' davanti a 13 milioni più due di bonus. La nuova proposta è di 17 milioni di parte fissa, più 3 di bonus e circa il 15% sulla futura rivendita. Il Lille si è avvicinato molto alle richieste del Trabzonspor, ora decisiva potrebbe risultare la volontà di Yazici.

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE LAVORA ALLE USCITE

LAZIO, PREMIO PER CORREA: SI ALZA L'INGAGGIO

TORNA ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 5 luglio alle ore 22:00