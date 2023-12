Calciomercato | L'Atalanta chiude per un difensore: arriva dalla Serie A

L'Atalanta batte un colpo in entrata. La Dea è in chiusura per Isak Hien, difensore dell'Hellas Verona. Dopo le avance estive, ii nerazzurri hanno deciso di affondare per dare a Gasperini un nuovo innesto. Le visite mediche sono in programma per questa settimana e l'intenzione è quella di avere il centrale svedese in campo per la partita contro la Roma in programma il 7 di gennaio. Secondo Tuttomercatoweb, la valutazione dovrenne aggirarsi intorno ai 9 milioni, con Hien che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028.