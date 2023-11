Calciomercato Lazio | Guzman: "Gimenez in Italia? Sì, ma solo a questa cifra..."

Santiago Gimenez è una delle bestie nere della Lazio, un attaccante che alla squadra di Sarri ha sempre fatto male negli ultimi quattro precedenti e che in estate era stato sondato dai biancocelesti come vice Immobile. In 12 gare giocate ha già realizzato 15 gol, strappando l'attenzione di tutti i top club europei alla ricerca di un attaccante dinamico e fisico, ma soprattutto con un grande vizio per il gol. In Messico, suo paese d'origini, Tuttomercatoweb.com è riuscito a parlarne con l'account executive di Hudl, Juan Guzman, la prima piattaforma a livello mondiale a livello di scouting:

"Se mi aspettavo quest'esplosione con la maglia del Feyenoord? Sì, me l'aspettavo. Si è adattato rapidamente ma in Eredivisie si sono adattati e hanno fatto grandi cose altri messicani anche in passato. Salcedo, Maza Rodriguez, Guardado, Moreno, Lozano, tutti campioni in Olanda con ottimo rendimento. Così anche Gimenez si è subito adattato al calcio olandese. Lo paragonerei al Chicharito Hernandez e a Raul Jimenez ma come caratteristiche è unico e completo".

CIFRE - "Faccio un calcolo e credo che il Feyenoord lo cederà più o meno per quanto il PSV Eindhoven fece con Hirving Lozano, ovvero 38 milioni. I cannonieri come lui hanno un valore importante e sta segnando anche in Europa".

FUTURO IN ITALIA? - "Penso sia possibile, per fisico, velocità e caratteristiche, potrebbe giocare benissimo nell'Inter o nel Napoli che leggo siano interessate a lui ma anche nel Real Madrid e nel Tottenham. Per come sta giocando, mi sembra uno adatto a ogni campionato europeo...".