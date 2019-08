Celta Vigo - Lazio, Caicedo si ferma: problema fisico da valutare

CELTA VIGO-LAZIO, KO CAICEDO - Dura appena dieci minuti la partita di Felipe Caicedo contro il Celta Vigo. Il Panterone è entrato al 59’ sul risultato di 2-1 per la Lazio al posto di Immobile prendendo posizione lì davanti. Al 70’ però ha alzato bandiera bianca ed è uscito per fare spazio ad André Anderson. Una sostituzione che ha sorpreso un po’, sicuramente non per scelta tecnica visto che Caicedo era entrato da pochi minuti. Un problema fisico che andrà valutato nelle prossime ore per capire cosa ha fermato l’attaccante ecuadoriano.

