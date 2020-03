Coronavirus, il nuovo dpcm: le attività che possono restare aperte - FOTO

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm che entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 3 aprile. Nel provvedimento dello scorso 11 marzo la stretta aveva riguardato il commercio, stavolta principalmente fabbriche e attività industriali. Rimarranno aperti negozi di pc, smartphone e informatica in generale, supermercati, farmacie, banche, poste, call center e corrieri. Il decreto parla testualmente di "sospensione delle attività produttive industriali o commerciali" ad eccezione delle filiere necessarie e di quelle che consentano il funzionamento di queste ultima e indica un elenco (negli allegati) con poco più di 100 attività che potranno continuare a restare attive. "Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020".

ATTIVITÀ CONSENTITE - Si va dalle "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali" a "attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico". Viene consentita "sempre l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione consentita e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza". Permesse le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto. Le attività sospese possono continuare con lavoro agile.

Di seguito il testo del decreto.

Pubblicato il 22/03 alle ore 21