De Paola: "Lazio, che reazione! Sarri porta entusiasmo, la gente ha fiducia"

La Lazio è tornata a vincere. Netto 4-0 al Verona e sconfitta contro il Como cancellata. La reazione all'Olimpico è stata impressionante, e a confermarlo è stato anche Paolo De Paola che ai microfoni di TMW Radio ha parlato proprio della prestazione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

“La reazione della Lazio? Lo ha fatto con una bellezza di gol eccezionale, il secondo gol di Zaccagni è stupendo. Si va avanti con l’integralismo di Sarri, ma meglio la chiarezza in questi casi. Può essere un limite, ma non cambi un allenatore a quell’età. Lo hai preso anche per fare abbonamenti, ti sono piovuti dal cielo 29 mila abbonamenti senza mercato. Se ti porta entusiasmo è un allenatore su cui la gente ha fiducia, le critiche eccessive dopo la partita di Como si sono sgretolate contro una squadra non semplice da affrontare come il Verona”.

