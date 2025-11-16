DIRETTA - WOMEN | Roma - Lazio 1-0, Karczewska vicina al pareggio
Serie A Women Athora | VI giornata
Domenica 16 novembre 2025, ore 15:30
Stadio Tre Fontane, Roma
ROMA - LAZIO 1-0: 29' Di Guglielmo (R)
ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Di Guglielmo; Giugliano, Rieke, Greggi; Pilgrim, Viens, Corelli (61' Pante). A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Kuhl, Dragoni, Pandini, Thogersen, Babajide, Galli, Piekarska. All.: Luca Rossettini
LAZIO (4-3-1-2): Durante; Castiello, Baltrip-Reyes, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Monnecchi; Ashworth-Clifford; Visentin (56' Karresmaa), Piemonte. A disp.: Gregori, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karczewska. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Stefano Striamo (sez. Salerno); Assistenti: Davide Fabrizi - Valerio Brizzi; Quarto Ufficiale: Michele Coppola; Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo
Ammonite: //
SECONDO TEMPO
67' Altro giro dalla bandierina per le padrone di casa. Giugliano forte dentro l'area, Rieke prova la conclusione. Miracolo di Durante che dice 'no'.
65' Grandissima occasione per la Lazio! Karczewska ha avuto sui piedi la chance del pareggio, non è riuscita a coordinarsi e la conclusione finisce sul fondo.
61' Sostituzione Roma: fuori Corelli, dentro Pante.
59' Punizione da posizione interessante per la Lazio. Cross di Ashworth-Clifford che però non impensierisce Baldi, il portiere della Roma fa sua la sfera senza problemi.
56' Sostituzione Lazio: esce Visentin, dentro Karresmaa.
54' Roma sempre propositiva e intraprendente, con Rieke he sfiora il gol del raddoppio.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo!
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.
45'+3' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 3' di recupero.
29' Gol della Roma! Di Guglielmo porta in vantaggio le giallorosse. Controllo e mancino dritto in porta, resta immobile Durante.
26' Bergamaschi sblocca la sfida, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Non c'è vantaggio per la Roma.
14' Non riesce a imporre il proprio gioco la Lazio e la Roma aumenta la pressione. Le giallorosse sfiorano il gol con Giugliano che impatta la traversa.
13' Altra chance per la Roma dalla bandierina. Sugli sviluppi del corner ci vuole arrivare Viens, ma Durante si allunga sul pallone e fa sua la sfera.
9' Check concluso, l'arbitro non assegna il calcio di rigore ritenendo che non ci siano gli estremi per farlo.
5' Protesta la Roma per un presunto tocco di mano di Benoit, sul cross di Giugliano, in area di rigore. C'è un check in corso. L'arbitro va a rivedere l'azione.
3' Brivido anche per la Lazio! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la Roma prova sbloccare la sfida, ma la difesa biancoceleste riesce in qualche modo a liberare.
1' Primo brivido per la Roma, la Lazio attacca subito e cerca la conclusione con Piemonte. Ma c'è la parata di Baldi.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Roma - Lazio Women, valida per la sesta giornata di Serie A Femminile. Appuntamento col calcio d'inizio alle 15:30.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.