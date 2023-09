Ex Lazio | Primo gol di Diakité in Eccellenza: che botta al volo! - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo gol nei dilettanti per Modibo Diakité. Dopo una carriera in giro per l'Italia e l'Europa tra Lazio, Pescara, Sampdoria, Fiorentina ma anche Sunderland e Deportivo La Coruña, il difensore ha deciso di ripartire dall'Eccellenza laziale dopo una breve esperienza l'anno scorso in Serie D con il Roma City. Il classe '87 milita attualmente nella squadra della Luiss, allenata da Guglielmo Stendardo che ha in rosa un altro ex biancoceleste come Ettore Mendicino. Nella seconda giornata di campionato, Modibo ha già trovato la prima gioia personale portando in vantaggio i suoi sul campo della Favl Cimini sugli sviluppi di un corner. Gran collo destro in contro balzo per Diakité che non lascia scampo all'estremo difensore. Il match si è poi concluso con il risultato di 2-1 per i padroni di casa. Di seguito la rete dell'ex calciatore della Lazio pubblicata da MYSP.