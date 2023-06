Follia Al Hilal, offerti 22 milioni a Messi per postare foto social in vacanza

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sfumato il trasferimento all'Al Hilal, l'Arabia Saudita tenta Lionel Messi attraverso vie alternative: l'argentino è ritenuto fondamentale come uomo immagine per un Paese che punta a ottenere l'assegnazione dei Mondiali del 2023. Per questo, riporta il New York Times, il paese avrebbe già ottenuto un accordo con la Pulga affinché sia testimonial per il turismo. L'accordo prevede che Messi riceva fino a 22,5 milioni di euro per andare in vacanza in Arabia Saudita almeno una volta l'anno per cinque giorni, pubblicando sui social che lo ritraggono nel Paese. L'importo sarà pagato dal Ministero del Turismo, che permetterà non solo a Messi di soggiornare nelle migliori strutture del Paese ma anche a parenti e amici per un totale massimo di 20 persone. Messi dovrà postare in un anno almeno 10 contenuti promozionali del Paese e dovrà apparire in alcune campagne promozionali ed eventi di beneficenza.

Postilla nel contratto, tutt'altro che trascurabile: Messi non dovrà in alcun modo dichiarare nulla che possa essere lesivo nei confronti dell'immagine dell'Arabia Saudita, paese che da anni sta cercando in qualche modo di ripulirsi l'immagine agli occhi del mondo, o quantomeno insabbiare ciò che possa essere compromettente.