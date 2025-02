FORMELLO - Lazio, Tavares spinge subito. Ok anche Lazzari, Pellegrini si allena in gruppo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tavares in gruppo, spinge subito per la maglia da titolare. Baroni non perde tempo, ha perso Hysaj per infortunio e cancellato il nome di Pellegrini dalle opzioni in lista (oggi comunque regolarmente coi compagni), ritrovando però a disposizione sia Nuno, sia Lazzari. La scelta del tecnico per domenica dovrebbe ricadere sull'ex Arsenal, oggi testato subito nell'undici di riferimento. Ha risolto la lesione muscolare rimediata contro la Real Sociedad, sta rilanciando la sua candidatura già per la gara con il Monza. Il suo recupero, legato a quello di Lazzari, non costringerà l'allenatore ad adattare Gila sulla fascia come successo nel finale di Cagliari. Lo spagnolo continuerà a fare coppia al centro con Romagnoli, Marusic a quel punto dall'inizio sulla destra.

Ai test tattici hanno partecipato anche i due neoacquisti: Belahyane nella coppia delle "riserve" in mediana (con lui Basic alternato a Dele-Bashiru), Provstgaard come centrale di sinistra. Ai box ci sono Patric, Vecino e Hysaj. Pellegrini non potrà essere convocato, stamattina ha svolto lo stesso la sgambata con il resto della rosa. Le scelte dalla metà campo in su sembrano scontate: Guendouzi e Rovella inamovibili a centrocampo, Isaksen, Dia e Zaccagni confermati alle spalle di Castellanos. Ci sono altre due sedute per tirare le somme e definire le mosse per la prossima giornata.