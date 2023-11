Furto in casa Zaccagni, Chiara Nasti: "Stiamo bene, l'unica cosa che mi turba..." - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È di oggi pomeriggio la notizia del furto in casa di Mattia Zaccagni. Fortunatamente il calciatore, insieme a suo figlio e sua moglie, Chiara Nasti, non erano nell'abitazione al momento dell'accaduto. Proprio l'influencer sui social ha rotto il silenzio tramite una storia su Instagram. Questo il suo pensiero: "Grazie per i messaggi!! Io, Thiago e Mattia stiamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere. L'unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell'estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell'abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!"