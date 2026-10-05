Giunta Coni, incontro Buonfiglio - Malagò pre-voto: si fa strada un’ipotesi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Siamo a poche ore dalla resa dei conti per il calcio italiano. È convocata per domani alle 13 la giunta del Coni che dovrà esprimersi sul possibile commissariamento della Figc. Ricordiamo che il caso riguarda il mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento dell’elezione come presidente federale, e sul tema verranno portati dei pareri di giuristi di nota fama in Giunta sia da parte del Coni (favorevoli al commissariamento) che della Figc (contrari).

CONTATTO LAST MINUTE - Nel tardo pomeriggio di lunedì, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivato un colpo di scena: è stato fissato, su iniziativa di Buonfiglio, un incontro tra lo stesso presidente del Coni e Malagò prima della Giunta. Si è arrivati a questa iniziativa, forse a causa di una spaccatura importante emersa tra i votanti, per evitare quindi battaglie legali successive che potrebbero creare problemi a tutti i protagonisti.

IPOTESI COMMISSARIO - Tra Buonfiglio e Malagò ci sarà un colloquio approfondito, in cui si discuterà anche dell’ipotesi che sta piano piano prendendo piede: procedere con il commissariamento della Figc, indicando come commissario lo stesso Malagò. La mattinata sarà quindi molto lunga e la sensazione è che si voglia arrivare in Giunta con un indirizzo già concordato che eviti battaglie tra la Federazione e il Coni.