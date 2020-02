Gli Altri Laziali - Doppio Palombi, rosso Badelj. Cicerelli e Lombardi ko

Nel nuovo fine settimana dei giocatori della Lazio in prestito la scena se la prende ovviamente Simone Palombi che ritrova una doppietta in B a quasi un anno e mezzo dall’ultima con il Lecce. Per un Palombi doppio c’è però un Badelj a metà: il croato si fa espellere prima dell’intervallo con la sua Fiorentina avanti di tre reti. Negativo poi il monday night per i giocatori della Salernitana. A preoccupare sono soprattutto le condizioni di Cicerelli e Lombardi, finiti entrambi ko per infortunio. Positivi invece Adamonis in C e Wallace nella trasferta contro il Benfica, ancora fermi i campionati di Bari (Austria), Vargic (Slovenia) e Mohamed (Ucraina). Ecco il punto generale.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Torna titolare Milan Badelj, ma nonostante il trionfo della Fiorentina contro la Sampdoria la sua partita dura poco meno di un tempo. Il croato, l’ultima volta dal primo minuto a fine dicembre con la Roma, è protagonista di un buon avvio. Rovinato dai due gialli presi nel giro di dieci minuti che ristabiliscono la parità numerica sul risultato di 3-0 per i viola. Entrambi nascono da un fallo su Bertolacci: prima allarga il braccio per fermarne la ripartenza, poi entra in ritardo. L’ultima doppia ammonizione in A risaliva a un Juventus-Fiorentina del settembre 2017.

Serie B

CASASOLA (Cosenza) - Successo convincente per il nuovo Cosenza di Pillon che a Livorno ritrova la vittoria dopo cinque giornate con soli ko, chiudendo la partita già nel primo tempo. Casasola fa il terzino, ma gioca come un’ala mandando in tilt la corsia mancina dei toscani insieme a Carretta. Tanti cross e qualità, ma anche copertura: l’argentino si conferma un ottimo giocatore per la categoria.

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Con un colpo di testa dell’ex Bright Addae al 90’ la Juve Stabia supera 3-2 il Crotone, strappando tre punti pesanti in chiave salvezza. A disposizione Davide Di Gennaro, soltanto quattro minuti per Alessandro Rossi che entra nel finale per aumentare il peso offensivo delle vespe.

CICERELLI, DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Due gol e altrettanti infortuni. A Verona, contro il Chievo, la Salernitana perde la partita e due esterni. Lombardi, non al meglio così come Cicerelli, sostituisce l’ex Foggia al 25esimo ma a sua volta è costretto ad arrendersi per dei problemi muscolari a venti dalla fine. “Peccato per l'infortunio di Lombardi, forse l'aspetto più negativo della serata”, ammette Ventura. Le condizioni di entrambi verranno valutate in queste ore. In una trasferta così l’unico a non demeritare è Maistro, bravo ad adattarsi anche al ruolo di esterno. "Non è andata come volevamo, ma questo non ci abbatte. Pronti a ripartire", la carica per i compagni. Qualche difficoltà, soprattutto in fase di non possesso, per Dziczek. Insufficienti le prove di Gondo, mai davvero pericoloso e sostituito al 50’; Kiyine, impreciso nei cross per i compagni e Karo, spaesato nei panni di terzino su Giaccherini.

PALOMBI (Cremonese) - Due reti da opportunista nel giro di quattro minuti per spianare la strada al rotondo successo della Cremonese e diventare anche in solitaria il miglior marcatore stagionale dei grigiorossi. Cinque i gol in Serie B, due in Coppa Italia: abbastanza per accendere già le sirene di mercato. L’ex Primavera, che ha un contratto coi biancocelesti fino al 2022, interessa al Verona in A oltre a Pordenone e Cosenza tra i cadetti.

Serie C

ADAMONIS (Sicula Leonzio) - Prima vittoria esterna per la Sicula Leonzio che nel finale supera il Bisceglie in un equilibrato scontro diretto. Decisivo per l’1-0 anche Marius Adamonis, protagonista nel primo tempo con un grande riflesso sulla girata di Montero da distanza ravvicinata. Il portiere lituano, che dall’arrivo in Sicilia ha mantenuto la porta inviolata in tre partite su sei, sta ridando fiducia alla terza peggior difesa del girone.

Visualizza questo post su Instagram #training Un post condiviso da MA31 (@mariusadamonis97) in data: 14 Feb 2020 alle ore 12:15 PST

MORRONE (Rieti) - Rientra dalla squalifica Biagio Morrone, ma il Rieti perde 3-1 a Pagani e resta sul fondo della classifica. Il centrocampista scuola Juventus, arrivato a gennaio dalla Salernitana, gioca 68 minuti da mezz’ala e – incassato un giallo nel primo tempo per un intervento duro – vede negarsi a inizio ripresa il gol che avrebbe riaperto la gara. Il classe 2000 arriva in corsa calciando a botta sicura, il portiere avversario fa un intervento incredibile tenendola sulla linea. Forse però poteva fare qualcosina in più.

Bundesliga (Germania)

BERISHA (Fortuna Dusseldorf) - Pesante ko per il Fortuna Dusseldorf, sconfitto 4-1 in casa dal Monchengladbach dopo due pareggi di fila che avevano mosso la classifica. Berisha fa tre su tre da titolare agendo da mezzala sinistra nel 3-4-1-2 di Uwe Rösler. Al 78esimo viene richiamato in panchina per lasciare il posto a Bodzek.

Ligue 1 (Francia)

DURMISI (Nizza) - Ancora niente debutto da titolare in Ligue 1 per Riza Durmisi, al momento dietro nelle gerarchie del Nizza. L’esterno danese, per la prima volta in campo contro il Reims il 5 febbraio scorso, è in panchina nel successo per 2-0 dei rossoneri in casa del Tolosa.

Primeira Liga (Portogallo)

WALLACE (Braga) - Grosso successo per il Braga all’Estádio da Luz. A Lisbona, con un gol nel recupero del primo tempo, la formazione di Rúben Amorim supera 1-0 il Benfica capolista e si prende il terzo posto. Wallace, difensore di destra nella linea a tre dei biancorossi, viene messo costantemente sotto pressione dai ripetuti attacchi dei padroni di casa ma tiene insieme ai propri compagni spendendo anche un giallo a quindici dalla fine. "Grande vittoria in una trasferta molto difficile", la sua soddisfazione social.

