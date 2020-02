Gli Altri Laziali - Lombardi, che sfortuna! Starà fuori altri due mesi

Si temeva un infortunio grave per Cristiano Lombardi, è andata anche peggio del previsto. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore dall’esterno di proprietà della Lazio hanno evidenziato la lesione dell’adduttore della gamba sinistra. Un infortunio, quello rimediato contro il Chievo Verona, che lo costringerà ad almeno due mesi di stop con la possibilità di tornare soltanto per le ultimissime giornate di campionato e gli eventuali play-off. Una pessima notizia per la Salernitana, soprattutto alla luce delle ultime ottime prestazioni del classe ’94 che aveva già saltato i primi due mesi di campionato. Niente di preoccupante invece per l’altro esterno, Cicerelli: l’ex Paganese proverà a rientrare già domenica contro il Livorno dopo la contusione al ginocchio del Bentegodi.

