FORMELLO - Lazio, provato Patric: favorito per sostituire Luiz Felipe

FORMELLO - Iniziano le prove tattiche anti-Genoa. Simone Inzaghi ha l’intero gruppo a disposizione, tranne capitan Lulic, fermo per l’infortunio alla caviglia sinistra (si è sottoposto a operazione di artroscopia). Parolo, oltre al bosniaco, l’unico assente del pomeriggio. Un allenamento sotto la pioggia per provare i primi movimenti in vista della trasferta di Marassi, dove mancherà lo squalificato Luiz Felipe: era in diffida ed è stato ammonito contro l’Inter. Al suo posto c’è Patric in largo vantaggio sui compagni di reparto: lo spagnolo durante l’intera seduta ha completato la linea a tre con Acerbi e Radu. Bastos e Vavro sono indietro nella corsa alla maglia.

BALLOTTAGGI. Gli altri dubbi riguardano le corsie esterne e il partner di Immobile in attacco. Davanti stavolta potrebbe spuntarla Correa, testato al fianco di Ciro nella partitella di fine sgambata. Sulle fasce potrebbe tornare dall’inizio Lazzari dopo due panchine consecutive, mentre a sinistra il favorito continua a essere Jony. Ma occhio al possibile spostamento di Marusic sulla corsia mancina. Il montenegrino oggi comunque si è mosso soltanto come alternativa dell’ex Spal.