Gravina sicuro: "La Lazio meritava di arrivare in finale di Europa League"

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine del Consiglio Federale, il presidente Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a esporre i temi affrontati nel consiglio odierno ha parlato anche della prossima finale di Champions League che dovrà giocare l'Inter, nominando la Lazio e l'Europa League. Queste le sue paroel: “La finale di Champions? Monaco è una tappa importante per il calcio italiano, così come poteva esserlo per la Lazio l’Europa League perché vista la finale credo che la Lazio meritasse di arrivare a quella finale. Siamo dispiaciuti anche per la Fiorentina, mentre ho gioito per l’Atalanta lo scorso anno e per la Roma di Mourinho a Tirana. Qualcuno pensa che io possa tifare per le straniere, ma purtroppo non ce la faccio”.

