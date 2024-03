In arrivo una nuova regola nel calcio: si rischia la punizione dentro l'area

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Svolta nel calcio. L'IFAB ha annunciato l'introduzione di una nuova regola per diminuire le perdite di tempo: quelle dei portieri. L'ente vuole applicare in modo più rigido la norma dei "sei secondi". In particolare, come riporta il Corriere dello Sport, gli estremi difensori non potrebbero tenere il pallone in mano per più di sei secondi, pena un calcio di punizione indiretto dentro l'area. Per rendere più fiscale la regola, che prima si testerà nelle categoria inferiori, la proposta sarebbe quella di aumentare la tempistica a otto secondi, con l'arbitro che a quel punto alzerebbe la mano per contare e avvisare il portiere del tempo rimanente prima della sanzione. Anche quest'ultima, però, cambierebbe, tant'è che si starebbe pensando ad una rimessa laterale in linea col dischetto del rigore oppure ad un calcio d'angolo.