Inter - Lazio, supplementari o rigori ai quarti? Cosa dice il regolamento

Proseguono i quarti di finale di Coppa Italia. Questa sera alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano, Inter e Lazio si daranno battaglia per aggiudicarsi la semifinale del torneo. Chi vince affronterà il Milan dopo aver battuto per 3-1 la Roma di Claudio Ranieri: c'è, dunque, il rischio di un possibile con rischio derby. Anche per questa sera, in caso di parità si andrà direttamente ai rigori senza passare per i supplementari. Fino ai quarti di finale infatti non ci saranno i supplementari. Dalle semifinali invece, al via ai match con andata e ritorno e l'introduzione degli eventuali supplementari. Le emozioni costeggiano già San Siro, non resta che attendere il fischio d'inizio per deliziarsi di un sensazionale big match: Inzaghi contro Baroni.