Inter, lungo confronto tra Conte e la squadra dopo il ko con il Bologna

Brutta sconfitta quella maturata nel pomeriggio dall’Inter di Antonio Conte. I neroazzurri infatti si sono resi partecipi di un ottimo primo tempo in cui sono passati in vantaggio e con un uomo in più salvo poi farsi rimontare dalla squadra di Mihajlovic che alla fine è riuscita anche a vincere la gara. Come riporta Dazn al termine del match ci sarebbe stato un lungo confronto tra la squadra e il tecnico negli spogliatoi nei quali era presente anche Beppe Marotta. “Ora bisogna chiudere il discorso Champions e sbagliare il meno possibile. Siamo tutti sotto esame e dobbiamo dimostrare di poter essere protagonisti di un progetto vincente”, queste le parole del tecnico alla fine della gara.

