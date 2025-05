Inzaghi sul futuro: "È la stessa cosa tutti gli anni, alla Lazio come all'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa a Appiano Gentile in vista della finale di Champions League col PSG. Rispondendo alle domande dei cronisti, il tecnico dell'Inter, ha fatto chiarezza anche sulle voci di un possibile trasferimento in Arabia Saudita: "Io posso solo dire che la mia società mi conosce bene, voi forse un po' meno bene. È la stessa cosa di tutti gli anni, alla Lazio come all'Inter: per fortuna ci sono richieste, dall'Italia, dall'estero e dall'Arabia".

"Però io penso che sarebbe folle in questo momento pensare a quello: come ha detto il presidente, con cui ho un grandissimo rapporto, il giorno dopo della partita ci siederemo e parleremo, come abbiamo fatto sempre in questi anni. Con un unico obiettivo, che è il bene dell'Inter: se ci saranno tutte le componenti andremo avanti. In questo momento parlarne sarebbe come parlare del campionato: ve l'ho spiegato, sarebbe folle parlare di una cosa che non esiste".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE