Italia, Mancini: "Troppi attaccanti stranieri nel club. Immobile è l'unico che..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Doppio appuntamento per l'Italia di Roberto Mancini che in questa pausa dal campionato sfiderà prima l'Inghilterra e poi l'Ungheria in Nations League. Queste le parole del ct azzurro in conferenza stampa soprattutto sul fronte attaccanti: "Sarà importante il risultato, questo è un gruppo dove può ancora accadere di tutto. Dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per provare ad arrivare primi. Tanti attaccanti stranieri in Italia? Sicuramente è anomalo, purtroppo le grandi squadre da un po' di tempo hanno tanti attaccanti stranieri. L'unico che è lì da un po' di tempo è Immobile: speriamo non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 attaccanti che possano dare un futuro alla Nazionale. Non è un problema piccolissimo".