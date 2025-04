Juric, che flop! Crisi dopo la Roma: Southampton già retrocesso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È un anno da dimenticare per Ivan Juric. A inizio stagione era finito sulla panchina della Roma dopo l'addio di De Rossi. La sua avventura in giallorosso, però, è stata un disastro (otto partite, quattro sconfitte) ed è finita solo pochi mesi dopo con la squadra che navigava quasi in zona retrocessione. Poi però l'ha chiamato in Southampton in Premier League, che ha deciso di puntare su di lui per salvarsi.

Missione non fallita, peggio. I Saints sono già aritmeticamente retrocessi con solo dieci punti in classifica. Il croato, sulla via dell'esonero, è il peggior allenatore che abbia mai allenato in Inghilterra per più di dieci partite, con 4 punti raccolti in 14 gare (media di 0,29).