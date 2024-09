Juve, approvato il bilancio: perdita gigantesca, ma cala il monte ingaggi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 30 giugno del 2024. La perdita dell'esercizio, viene spiegato, è influenzata per circa il 60% da fattori non ordinari (mancata partecipazione alle competizioni UEFA e oneri non ricorrenti), mentre è da registrare una riduzione significativa dell'indebitamento finanziario netto. Questa la nota della Juventus:

- Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, che evidenzia una perdita di € 199,2 milioni (€ 123,7 milioni al 30 giugno 2023), significativamente influenzata dalla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni UEFA, nonché da taluni oneri non ricorrenti

- Nella stagione 2024/2025 Juventus parteciperà a cinque competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup), con un positivo impatto sui ricavi

- Significativa riduzione dell’indebitamento finanziario netto grazie al completamento dell’aumento di capitale e agli incassi derivanti dalle cessioni pro-soluto di crediti verso società calcistiche estere, che hanno più che compensato i mancati proventi relativi alla mancata partecipazione alle competizioni UEFA

- Confermati gli obiettivi economici e finanziari del Piano Strategico 2024/2025-2026/2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione a ottobre 2023. Nel presupposto di performance sportive coerenti con quelle previste nel Piano e in assenza di eventi non ricorrenti: o attesi nell’esercizio 2024/2025 risultato e cash-flow operativi nel range del break-even, sia per la normalizzazione dei ricavi (anche grazie al ritorno alla partecipazione alla UEFA Champions League) che per il crescente impatto positivo derivante dalle azioni di razionalizzazione dei costi o previsto un progressivo miglioramento dell’andamento economico e finanziario nell’arco del periodo del Piano stesso, con raggiungimento di risultato netto e cash-flow positivi nell’esercizio 2026/2027

- Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti un piano di incentivazione variabile di lungo periodo (LTI), connesso a obiettivi economico-finanziari, ESG e di rendimento del titolo Juventus e la correlata proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie

- Aggiornamento delle situazioni economico-patrimoniali consolidate pro-forma della Società per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2024 e 2023 per riflettere i residui effetti economico-patrimoniali e finanziari della Delibera Consob n. 22858 del 25 ottobre 2023 ex art. 154-ter, comma 7, del TUF

- L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, si terrà il 7 novembre 2024, presso l’Allianz Stadium

Da sottolineare, inoltre, come il monte ingaggi al 30 giugno del 2024 sia diminuito del 15,1% rispetto al 30 giogno 2023, passando così da 323,6 milioni di euro netti a 274,6 milioni di euro netti.