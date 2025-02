Lazio, Baroni a Mediaset: "Guardiamo avanti, non molliamo. Pellegrini? Vi spiego"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Inter - Lazio, ai microfoni di Mediaset, Baroni ha commentato la sconfitta e la prestazione dei suoi soffermandosi anche su Pellegrini e sulla scelta di mandarlo in campo. Le parole del tecnico biancoceleste: "Stato d’animo? È chiaro che siamo dispiaciuti, contava passare il turno ed è passato l’inter. Ci è mancato il gol, questo è sicuro. Ci dispiace, dobbiamo essere sereni e continuare a cercarlo con maggior fiducia e convinzione soprattutto negli ultimi metri”.

“Champions? Noi si guarda sempre avanti, il lavoro e la crescita dei ragazzi. Noi i questo momento sappiamo il nostro percorso, non lo ripeto. Siamo convinti di giocarcela fio in fondo, lo dobbiamo fare per noi e per i tifosi. Per come la squadra va in campo, non molliamo di un millimetro”.

“Pellegrini? Ha giocato perché in Coppa Italia poteva andare in campo, come è successo a Hysaj col Napoli. Si è allenato con noi, è un nostro giocatore. Si è fatta una certa tecnica inizialmente, quello che dovevo dire l’ho detto e oggi è andato dato in campo. Sono tutti titolari, alleno tutti e chi è disponibile va in campo. Continuiamo su questa strada”.

“Castellanos è forte, sappiamo il suo valore. Io ai giocatori levo dalla testa chi è assente. Lavoriamo su chi c’è, abbiamo giovani a cui dobbiamo dargli fiducia. Stanno sentendo il peso, spetta a me alleggerirlo. Hanno fatto un salto importante, la Lazio è un bel gradino ma sta a me responsabilizzarli. Non ho dubbi, esco da questa partita rafforzato ma non avevo bisogno di questa gara. Dispiaciuto, come ho detto prima. Si riparte come abbiamo sempre fatto”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE