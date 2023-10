Lazio | Buon compleanno ad Antonio Agnocchetti: fu capo ufficio stampa fino al 2 ottobre 2007

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In una calda giornata romana si accendono oggi ottanta candeline per un nome ben conosciuto del nell'ambito del giornalismo sportivo e del calcio: Antonio Agnocchetti. Agnocchetti non è solo uno dei più dotati professionisti del settore, ma è anche stata una delle colonne portanti della comunicazione biancoceleste.

È lui, con la sua inesauribile passione e dedizione, l'artefice del Premio Nazionale Pietro Calabrese. Un premio che, da dieci anni a questa parte, ha reso Soriano un crocevia del calcio e del giornalismo sportivo italiano, attirando l'attenzione delle maggiori testate e televisioni di settore. Un evento che, come lui, ha radicato le sue fondamenta nella città, diventando un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati.

E come dimenticare il periodo tra il 2003 e il 2007, quando Antonio ha diretto con maestria l'ufficio stampa e le pubbliche relazioni della S.S. Lazio? Ogni comunicato, ogni dichiarazione, ogni interazione con i media portava il suo inconfondibile timbro. Ma la sua esperienza non si è fermata qui. Dalla sede di Roma del Gruppo Ferruzzi-Montedison al Messaggero Basket Roma, dal Volley Ravenna agli uffici stampa di colossi come Gruppo Lefebvre, Enel, Eni e Cirio; ovunque sia andato, Antonio ha lasciato il segno.

Per chi lo conosce bene, Antonio non è il giornalista d'assalto, quanto più l'esperto di comunicazione. L'anima gentile che saluta sempre con un sorriso, il collega leale con cui condividere un caffè prima di un match della Lazio. Oggi, mentre la Lazio si allena con la prossima gara relativamente lontana, non possiamo fare a meno di augurare ad Antonio Agnocchetti un felice 80° compleanno. Tanti auguri, da tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it.