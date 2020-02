Lazio, Canigiani: "Per l'Inter superata quota 50 mila, ci avviciniamo ai 60..."

Trepida attesa per un match che ha il sapore di Scudetto: Lazio e Inter si daranno battaglia tra le mura dell'Olimpico. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Canigiani: "L’aggiornamento relativo alla vendita dei tagliandi per la gara di domenica contro l’Inter parla ora di 31.000 titoli d’accesso venduti, ciò significa che, con l’aggiunta degli abbonati, è stata ampiamente superata la quota 50.000 spettatori, ci avviciniamo ai 60.000 presenti, numero che poi probabilmente verrà raggiunto se non superato. Sono ancora in vendita dei tagliandi in Tribuna Monte Mario ed in Curva Sud nei settori 20 e 21, che sono stati aperti ieri. I ritmi di vendita ora sono più lenti, l’andamento tende a ridursi ma abbiamo ancora tempo per raggiungere cifra tonda. Abbiamo rafforzato il servizio Bus Insieme: tutti i posti sono subito esauriti in pochi giorni, abbiamo deciso di implementare i mezzi. Basta andare sul sito per consultare le nuove stazioni di partenza. Al momento c’è ancora disponibilità in alcuni punti”.

12-02