Lazio, Dalla Palma: "Ilic? Vorrei qualcosa di nuovo. Credo che si acquisterà..."

Tra i possibili nomi in vista del mercato di gennaio, in casa Lazio è tornato di moda anche quello di Ivan Ilic, centrocampista gradito da tempo a Sarri e che sta trovando poco spazio nel Torino di Baroni. Per commentare questa notizia ed esprimersi più in generale sul mercato della Lazio, è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Dalla Palma.

ILIC - “Il primo Sarri avrebbe voluto Ilic, Zielinski e Berardi. Parlare oggi di un giocatore che è al Torino e non è riuscito a elevarsi e che neanche Baroni fa giocare mi sembra come voler riaprire il libro dei ricordi. Credo che ci possa essere qualcuno di più stimolante di Ilic. Poi tantissimi giocatori rinascono. Vorrei qualcosa di nuovo, un colpo dal cilindro. È un giocatore accessibile perché dal Torino forse puoi comprare e non avrà un grande prezzo”.

MERCATO . “Prima di parlare di mercato aspetterei. Non ho alcuna certezza su gennaio. Se devi farlo a saldo zero c’è poca possibilità di migliorare, con quello libero una volta che si è spento il filone Empoli-Corsi e Setti-Verona vedo poche società che trattano con Lotito e con la Lazio, quindi penso a un giocatore dall’estero e quindi con tempi più lunghi d’inserimento per Sarri”.

RINNOVO DI SARRI - “Sarri non ha accettato di restare per il contratto. Aveva già 2 anni più opzione, per me da Bergamo in poi Sarri si è messo da un’altra parte della staccionata. Se non cambia l’atteggiamento della società, se non c’è mercato, se non ci sono prospettive: Sarri non termina il contratto, al di là degli anni di contratto”.

