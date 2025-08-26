Lazio, il futuro di Rovella non è in discussione: il piano della società
RASSEGNA STAMPA - Uno dei giocatori sotto la lente d'ingrandimento in questo inizio di stagione sarà Nicolò Rovella. Reduce da una grande stagione, su di lui è sopraggiunta qualche perplessità sulla sua adattabilità al 'Sarrismo', nonostante l'apprendistato vissuto nella sua prima stagione in bianoceleste. Il numero 6 della Lazio dovrà dimostrare di esser cresciuto nella gestione del possesso e nella ricerca della verticalità per confermarsi nel ruolo di intoccabile anche nelle idee di Maurizio Sarri.
Il suo futuro nella Capitale, però, non sarebbe argomento di discussione per la società. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, per lui la dirigenza avrebbe in programma un rinnovo del contratto fino al 2030, allungando di due anni la sua attuale scadenza. Un piano che andrà portato avanti, però, nei prossimi mesi. La situazione attuale, infatti, impedisce alla società di poter sottoscrivere nuovi contratti con i propri calciatori.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.
Pubblicato il 25/08