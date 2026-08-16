Lazio, l’annuncio di Onorato sul Flaminio: “Entro fine mese…”

16.08.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, l’annuncio di Onorato sul Flaminio: “Entro fine mese…”

Dopo il primo step con il termine della conferenza dei servizi preliminare prosegue la rincorsa della Lazio verso lo stadio Flaminio. Proprio a riguardo è tornato a parlare l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. Lo ha fatto rispondendo sulle proprie storie Instagram alla domanda: “Che ne pensi del progetto stadio Flaminio?”. Breve ma incisiva la risposta: “Super novità entro fine mese”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.