Lazio, lo striscione della Nord a San Siro: "Miglia da percorrere, promesse da mantenere" FOTO

Mentre in campo si giocava la partita tra il Milan e Lazio. Mentre la Lazio conquistava la terza vittoria in 35 anni a San Siro sbarazzandosi dei rossoneri con un rigore di Pedro al 98', sugli spalti i tifosi della Lazio davano il consueto spettacolo. Sciarpe, bandiere e cori in sostegno della squadra che hanno seguito fino a Milano per fargli sentire il proprio amore e la propria passione.

LO STRISCIONE - Dal settore ospiti arriva un amore incondizionato che, nel corso dei novanta minuti, viene espresso a parole anche per mezzo di uno striscione celeste, con la scritta blu sopra e una frase che è più una dichiarazione, un significato profondo che vuol dire seguire la Lazio in ogni dove: "Ancora miglia da percorrere e promesse da mantenere!". Una foto, quella del settore ospiti, ripresa anche dalla pagina 'Match Day', che dà così appuntamento a Plzen per un sogno europeo.

