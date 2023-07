Lazio, nuova avventura per 'El Piojo' Lopez: lavorerà con David Villa

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sta per cimentarsi in una nuova avventura Claudio Lopez. 'El Piojo' è entrato a far parte del gruppo DV7, appartenente all'ex campione spagnolo David Villa. Invitato dopo averlo conosciuto nel corso della loro esperienza americana, l'ex attaccante della Lazio ricoprirà il ruolo di manager e consigliere del Benidorm Football Club. Club locato in Alicante salvato dal fallimento proprio da David Villa. A raccontare comìè nata l'idea di inserire Lopez nell'organigramma societario, è stato lo stesso Piojo ai microfoni di Infobae:

"Sono arrivato quando era già tutto chiuso e sono una specie di manager e consigliere. La mia posizione è più aperta. Penso che in generale valutiamo, analizziamo e progettiamo. Tutto è nato negli Stati Uniti, quando lavoravo come direttore sportivo a Colorado Rapids, nella MLS, e loro erano a New York City. Abbiamo parlato, abbiamo comunicato e l'anno scorso mio figlio è venuto a giocare in Spagna e mi hanno invitato a partecipare e sono rimasto qui stabilmente. All'interno dell'azienda sono manager e consulente in vari ambiti. I progetti sono due: le accademie di David in giro per il mondo, e il club, che conta di spingersi il più lontano possibile per quello che dovrà promuovere. Lavoriamo sul reclutamento e la proiezione dei giocatori".