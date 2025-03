Lazio, Oddi: "Troppi gol subiti, così non si va da nessuna parte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Bologna e ha detto la sua sul finale di stagione dei biancocelesti: "Nel primo tempo di ieri al Dall’Ara la gara è stata abbastanza equilibrata, poi nella ripresa la Lazio non può tornare in campo in quel modo. Dopo l’uno-due del Bologna, la partita è finita. La squadra di Baroni sta prendendo troppi gol, così non vai da nessuna parte. È un peccato, con questo problema la situazione è difficile. Come è accaduto con l’Inter, bisogna resettare e ripartire".

"Complessivamente il campionato della Lazio è stato importante, soprattutto facendo riferimento allo scetticismo iniziale. La Lazio come squadra ora è un po’ risicata, ma non dimentichiamo anche il percorso in Europa. Adesso mi chiedo se vale la pena puntare tutto sulla coppa, ma a questo deve pensare il tecnico".