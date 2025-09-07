Lazio, parla Orrico: "Sarri deve mettere a punto il quadrato..."
Parla Corrado Orrico. Nel corso dell'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex allenatore ha parlato del ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio e del suo lavoro sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Sarri ha una passione sfrenata per la geometria, c'è bisogno di mettere a punto il quadrato, il rettangolo. Quando la squadra gioca un calcio armonico, euclideo, lui è contento… Conte? Una versione di Allegri con un pizzico di geometria in più alla Sarri. Non è spudorato come Allegri, un pizzico di gusto per il gioco ce l'ha, poco però…".
