Lazio, Pastore e Trevisani in coro: "La partita col Bodo è più importante del derby!"

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata la settimana cruciale della stagione della Lazio: in appena sette giorni ci si gioca il passaggio in Europa League contro il Bodo e il derby con la Roma, scontro diretto per la classifica e un posto in Europa la prossima stagione. Quando arriva la settimana del derby si tende sempre a concentrare le attenzioni e le forze sulla stracittadina, ma guai a farlo in quest'occasione.

È il pensiero di Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani, che nel podcast di Cronache di Spogliatoio hanno espresso quanto segue: "Il derby non può diventare il motivo di giudizio. Non dico che sia una partita come le altre, ma non può essere la sottolineatura della stagione. Nelle prossime tre partite il derby è quella meno importante!"