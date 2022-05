Lazio, Piscedda: “Casale non mi ha convinto, ecco chi preferisco…”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Tra i tasselli che la Lazio dovrà aggiungere alla rosa nella prossima stagione ci sono sicuramente un paio di difensori centrali. Sono diversi i nomi che circolano in tal senso, tra cui quello di Casale dell'Hellas Verona. Un profilo piuttosto gradito al tecnico Sarri, che lo avrebbe voluto già nel corso del mercato di gennaio. Posizione completamente diversa per Massimo Piscedda. L’ex difensore biancoceleste degli anni ’80 ha detto la sua sul calciatore in forza ai gialloblù ai microfoni di Radiosei: “Devo dire che contro la Lazio non mi ha convinto. I giocatori non si valutano su una prestazione, ma all’Olimpico ha fatto male e mi aspettavo di più. Se è quello visto nel match di sabato, cosa che non credo, Patric gli è superiore”.

ALTERNATIVE – “Non sono affatto convinto che Romagnoli alla fine verrà alla Lazio. Fra lui e Izzo preferirei quest'ultimo”. Al momento però la pista che porta al capitano del Milan sembra essere più concreta, mentre il centrale del Torino era un nome più in auge durante l’era Inzaghi.