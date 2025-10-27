Lazio, Piscedda: "Ero fiducioso! Basic bene, ma non può..."

TUTTOmercatoWEB.com

Massimo Piscedda, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giorno dopo la vittoria della Lazio contro la Juve per dire la sua sul rendimento della squadra e, in particolar modo, di alcuni singoli dello scacchiere di Sarri.

LA PARTITA - "Ero molto fiducioso sulla vittoria della Lazio, l’hanno interpretata benissimo a livello tecnico ma soprattutto caratteriale. Sono contento per Isaksen, ha fatto un’ottima partita e per me è più forte di Cancellieri, soprattutto nello stretto".

BASIC - "Basic a Sarri è sempre piaciuto, non può essere il titolare della Lazio, ma sta dimostrando che può essere un buon giocatore ed è meglio di Belahyane. Tutti i meriti sono del ragazzo, che ha saputo sfruttare al meglio il suo momento, Basic non è mai stato considerato da nessuno e lui è rimasto sempre concentrato. Può essere un’ottima riserva, ha una grande struttura fisica, un buon piede e un ottimo tiro, può tranquillamente stare alla Lazio".