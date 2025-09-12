Lazio, Piscedda: "La strada è quella giusta. Al Sassuolo ruberei solo..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, durante la trasmissione Morning Lazio, l'ex difensore Massimo Piscedda ha presentato la partita contro il Sassuolo, soffermandosi anche su alcuni singoli della rosa della Lazio.

SASSUOLO-LAZIO - "La Lazio sembra aver preso la strada giusta per replicare a Sassuolo. I neroverdi non mi sembrano pericolosi, devono adattarsi alla categoria. I pericoli sono sempre dietro l'angolo, ma se si continua a migliorare credo che ce la farà a vincere".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

SINGOLI - "Cataldi? È meno incontrista di Rovella, ma ha più qualità. Cambia poco tra i due. Poi se il Sassuolo alza il ritmo Rovella diventa più utile, ma se la Lazio farà la partita con Cataldi si va a nozze. Per vedere Isaksen al top servirà ancora un po', dovrà fare una mini-preparazione per recuperare la forma, quindi penso che lo troveremo al 100% dopo il derby, anche se ha grande fisicità e non mi stupirebbe rivederlo al massimo anche per la stracittadina".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

ATTACCHI A CONFRONTO - "Se scambierei i nostri attaccanti con quelli del Sassuolo? No, sono tutti buoni attaccanti, ma non hanno dei grandi giocatori. Berardi è quello più forte, ma viene da un campionato di Serie B. Sono entrambi due buoni attacchi, quello della Lazio è più rodato e ha più fiducia in Serie A. Se dovessi comporre un tridente? Berard-Zaccagni-Castellanos".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.