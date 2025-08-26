Lazio, Sarzanini: "Sono preoccupato. Ho visto una squadra remissiva..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Enrico Sarzanini ha detto la sua sulla sconfitta della Lazio contro il Como, lasciando emergere la propria preoccupazione e analizzando quanto successo al Sinigaglia, proiettandosi poi al calendario e a quello che potrebbe far Sarri.

"Sono abbastanza preoccupato. Non mi aspettavo la Lazio vincesse, perché avevo visto una squadra ben costruita e organizzata. Devo dire che le parole di Sarri nel post partita mi hanno messo ancora più angoscia. Non avendo visto nulla di buono in quella partita, non si può salvare nessuno, ho visto una squadra remissiva. Non so se è un problema tecnico o emotivo. Il primo si può correggere, il secondo sarebbe un problema. Da cosa si può ripartire? Trovare un appiglio sarebbe un buon inizio, ma non saprei da dove farlo. Non c'è stato un giocatore che mi ha dato speranza. Mi è sembrata una squadra smarrita. Pedro può essere un appiglio nel senso che ci si può puntare anche a livello emotivo nello spogliatoio. Può aiutare a dare una svegliata alla squadra, ma non lo metterei al centro di tutto dandogli questa responsabilità".

L'AIUTO DAL CALENDARIO - "Poi non è finito tutto, era la prima giornata e può esser stata una giornata storta e che vedremo un'altra squadra domenica prossima. Io spero che i giocatori si siano guardati in faccia, perché questa è una brutta figura. Ora c'è la possibilità di riscattarsi e avviarsi verso il derby in una condizione differente. Questa è un'opportunità da sfruttare, perché ho visto squadre che già corrono e vanno a mille".

NOVITA' IN FORMAZIONE? - "Io credo che Sarri porterà avanti la sua idea apportando qualche modifica. Ci sono stati dei giocatori nulli, salvo Guendouzi che forse è stato il meno peggio".

